Lottatore di sumo muore un mese dopo un incidente: è polemica Il Lottatore di sumo, Mitsuki Amano, è morto ad un mese dall'incidente che l'ha visto battere la testa nel corso di un match Un Lottatore di sumo, il 28enne Mitsuki Amano, conosciuto più semplicemente come Hibikiryu, è morto ad un mese da un incidente avvenuto nel corso di un match. L'uomo era caduto con tutto L'articolo proviene da Inews.it.

