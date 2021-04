La guerra in Ucraina e Russia si risolverà grazie al Vaticano? (Di venerdì 30 aprile 2021) L’escalation controllata tra Donbass e Mar Nero è rientrata senza degenerare in una guerra aperta, contribuendo in maniera determinante a reinstaurare tra i belligeranti un clima di dialogo potenzialmente produttivo e costruttivo. Casa Bianca e Cremlino hanno accelerato il ritmo dei lavori in relazione all’allestimento dell’evento del 2021, ovvero la bilaterale tra Vladimir Putin e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 aprile 2021) L’escalation controllata tra Donbass e Mar Nero è rientrata senza degenerare in unaaperta, contribuendo in maniera determinante a reinstaurare tra i belligeranti un clima di dialogo potenzialmente produttivo e costruttivo. Casa Bianca e Cremlino hanno accelerato il ritmo dei lavori in relazione all’allestimento dell’evento del 2021, ovvero la bilaterale tra Vladimir Putin e InsideOver.

Advertising

PazuDaemon : Basta stronzate, non ci sarà nessuna guerra tra Russia Ucraina è NATO! Troppi idioti si stanno divertendo a fare i… - dipietra_ntonio : @Deputatipd @Tsihanouskaya @EnricoLetta @SimonaMalpezzi @serracchiani @LiaQuartapelle @pdnetwork Attenzione perché… - scimmiaintesta : @Camillamariani4 Tipo la 3a guerra mondiale a settembre per escalation del conflitto Russia usa in Ucraina - darioq : RT @bordoni_russia: Peskov: Putin può trattare con Zelensky solo le relazioni fra i due paesi, non la soluzione della guerra civile ucraina… - LuigiDeBiase : @miciamiaoo @bordoni_russia Ho scritto 2013 per errore: si parla chiaramente del 2014. Nel febbraio del 2013 l'Ucra… -