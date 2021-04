Coppia fiorentina bloccata in India | L' Italia ci aiuti La gente muore davanti a noi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Partita per l’15 giorni fa con l’associazione International Adoption di Firenze per una adozione internazionale insieme ad altri 70ni, unache vive in provincia di Firenze, a Campi Bisenzio, chiede aiuto per poter rientrare da New Delhi. La donna inoltre è risultata positiva al Covid, motivo per cui è stata portata prima in ospedale e ora si trova in un albergo sanitario mentre il marito è in albergo con la bimba, 2 anni, avuta in adozione. E’ quanto scrive oggi da La Nazione a cui moglie e marito, Simonetta Filippini e il marito Enzo Galli, hanno raccontato cosa sta loro accadendo.Come riferito dal quotidiano, l’iter di adozione si è svolto in tempi tutto sommato celeri. Niente imbarco però poi sull’aereo che li avrebbe dovuti riportare a casa: “Mercoledì mattina - racconta Enzo - Simonetta è risultata positiva al ...