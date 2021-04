Banco Desio | Fitch conferma rating Outlook stabile

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –die della Brianza ha reso noto ches, a seguito della revisione annuale del, ha lasciato invariati tutti iassegnati alla banca,ndo anche l’. Il giudizio dell’agenzia di“riflette l’adeguata liquidità e capitalizzazione della banca, in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative, in termini di asset quality nel contesto pandemico attuale caratterizzato da forte incertezza sulle ripercussioni economiche e sociali generate dall’emergenza sanitaria da Covid-19?, riportain una nota. La Banca evidenzia inoltre, secondo, “la costante attenzione al ...

Advertising

tvbusiness24 : #Fitch, confermato rating di Banco Desio L’outlook è stabile: “adeguata liquidità e capitalizzazione”?? - DueMondiNews : Stessa iniziativa anche nel Comune di Arrone #CastelRitaldi #Arrone - umbriaOn : Chiusura #filiali Banco Desio: doppia #petizione in #Umbria - Parmigiani_S : Quotazione Banco Desio e della Brianza -

Ultime Notizie dalla rete : Banco Desio

Spoleto Online

... riportain una nota. La Banca evidenzia inoltre, secondo Fitch, "la costante attenzione al miglioramento dei Ratios Patrimoniali, per effetto del continuo approccio di derisking , e la ...Scattata la raccolta firme per salvare lo sportello didi Castel Ritaldi, la cui chiusura è stata annunciata nei giorni scorsi. 'L'Amministrazione comunale - si legge in un avviso firmato dal sindaco Elisa Sabbatini - ritiene questa decisione ...Banco di Desio e della Brianza ha reso noto che Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha lasciato invariati tutti i ..."Finora abbiamo scelto di non alterare la nostra struttura proprietaria e di prediligere sempre piccole acquisizioni" ha segnalato il presidente. "Riceviamo molte offerte da banche più grandi di noi".