Protesta in Campidoglio | «Raggi scelga | o noi o il profitto»

Advertising

TgrRai : Protesta degli #ambulanti oggi a Roma, Grande raccordo anulare bloccato con furgoni e ombrelloni: in tilt il traffi… - mrjaco83 : Quegli stessi mutandari che spadroneggiano da anni a Roma, e che Virgy aveva corteggiato populisticamente per seder… - Sfn1974 : Roma, Raccordo anulare bloccato dalle 7 dalla protesta degli ambulanti: chilometri di code - Agenzia_Dire : Al grido di '#Roma è bloccata' gli #ambulanti protestano contro i bandi del Campidoglio, che eliminano la proroga d… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Campidoglio

Il Manifesto

TENSIONI IN. Rassicurazioni, ripetute più volte anche nelle settimane scorse, che non ... ma i cui effetti, secondo chi, rischiano di essere punitivi per chi già lavora nel settore.Grazie alle azioni del Gruppo del Partito Democratico ine delle altre opposizioni - fa notare l'esponente Dem - se non si era ancora capito, abbiamo scoperto che alla Raggi non ...Roma, banchi e gazebo montati sulla carreggiata del Grande raccordo anulare per oltre tre ore. Poi il gruppo di manifestanti - rappresentati di ANA, ...Sul bando delle licenze la sindaca mantiene la linea dura nonostante la mobilitazione che ieri ha paralizzato la capitale ...