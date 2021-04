PC è il preferito dagli sviluppatori, PS5 prima fra le console, nel sondaggio GDC – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo l’annuale sondaggio legato alla GDC, il PC risulta la piattaforma preferita dagli sviluppatori, mentre PS5 è la prima fra le console.. PC risulta essere la piattaforma preferita dagli sviluppatori, mentre PS5 è la prima preferenza fra le console, in un sondaggio rivolto agli sviluppatori collegato alla GDC 2021, che può dare un’idea della situazione attuale di molti addetti ai lavori anche per quanto riguarda i progetti attualmente in corso e futuri. Si tratta di preferenze legate all’ambito di sviluppo, dunque non sono gusti personali o sull’utilizzo in termini di utenza, ma sono comunque interessanti per capire cosa ne pensino … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo l’annualelegato alla GDC, il PC risulta la piattaforma preferita, mentre PS5 è lafra le.. PC risulta essere la piattaforma preferita, mentre PS5 è lapreferenza fra le, in unrivolto aglicollegato alla GDC 2021, che può dare un’idea della situazione attuale di molti addetti ai lavori anche per quanto riguarda i progetti attualmente in corso e futuri. Si tratta di preferenze legate all’ambito di sviluppo, dunque non sono gusti personali o sull’utilizzo in termini di utenza, ma sono comunque interessanti per capire cosa ne pensino … Notizie giochiRead ...

Advertising

teambingsman : jin è davvero il preferito dagli dei - coniglione : @NovaraWalking @Paolor_it @DarkLadyMouse Intendevo dagli ominidi in poi. Diciamo che l'essere umano è granivoro pe… - eli57912974 : RT @dario39355099: Di solito #preferiscoChi non è sempre preferito dagli altri... - dario39355099 : Di solito #preferiscoChi non è sempre preferito dagli altri... - vedanama : RT @ESA_Italia: Una finestra sul mondo! La Cupola della @Space_Station è il luogo preferito dagli astronauti. @Thom_astro spera di passare… -