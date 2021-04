Il trucco geniale per conservare il basilico: inimmaginabile (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco un trucco geniale che non tutti conoscete per mantenere a lungo l’erba aromatica più utilizzata in cucina. Scopriamo come conservare il basilico più a lungo: il rimedio inimmaginabile! Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco unche non tutti conoscete per mantenere a lungo l’erba aromatica più utilizzata in cucina. Scopriamo comeilpiù a lungo: il rimedio! Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

Advertising

ridi_chetipassa : Mette del rossetto rosso sotto gli occhi. Un trucco per un make up davvero perfetto - starsvessel : RT @figliadellalba: per me scelta troppo azzardata quella di mantenere lo stesso cast per la terza stagione dell'amica geniale. a questo pu… - FromZeroItalia : [+] il Photoshooting. Il trucco dei Monsta X, rappresentati nel video e nei vari scatti, è un nuovo prodotto del g… - ridi_chetipassa : Versa acqua bollente sulla macchina. Piccoli trucchi per riparare le ammaccatture -