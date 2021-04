"Con lockdown trascurata profilassi per emofilici" (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - "Molti pazienti emofilici mi hanno confessato di avere un po' tralasciato la profilassi, anche quella muscolo-scheletrica, in questo periodo. Il fatto di essere sempre a casa, di fare smartworking, di avere le palestre e le piscine chiuse non ha aiutato. Ho notato che sono aumentati i dolori articolari generali e l'uso di antidolorifici". Lo ha riferito Lisa Pieri, ematologa della Struttura per le malattie emorragiche e della coagulazione Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, intervenuta all'incontro on line 'L'alleanza tra l'ematologo, l'ortopedico e il fisioterapista', promosso dall'associazione Toscana emofilici, in occasione dell'ottava tappa nella Regione del tour di 'Articoliamo', campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo. "L'aumento dei problemi muscolo-scheletrici legati al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - "Molti pazientimi hanno confessato di avere un po' tralasciato la, anche quella muscolo-scheletrica, in questo periodo. Il fatto di essere sempre a casa, di fare smartworking, di avere le palestre e le piscine chiuse non ha aiutato. Ho notato che sono aumentati i dolori articolari generali e l'uso di antidolorifici". Lo ha riferito Lisa Pieri, ematologa della Struttura per le malattie emorragiche e della coagulazione Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, intervenuta all'incontro on line 'L'alleanza tra l'ematologo, l'ortopedico e il fisioterapista', promosso dall'associazione Toscana, in occasione dell'ottava tappa nella Regione del tour di 'Articoliamo', campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo. "L'aumento dei problemi muscolo-scheletrici legati al ...

Ultime Notizie dalla rete : Con lockdown Bari, il radiologo arriva a domicilio: "Dal Covid alle fratture, le diagnosi senza andare in ospedale" Bardato da capo a piedi, va in giro per la provincia di Bari con un furgoncino pieno di attrezzatura medica, per assistere a domicilio anziani e persone fragili ... Durante il primo lockdown il medico ...

Il coprifuoco riduce l'Rt del 13%, come le mascherine: lo studio europeo Francesco Forastiere, associazione italiana di epidemiologia, ha analizzato questo studio con ... In generale il lockdown funziona. C'è molta confusione sul tema delle chiusure, le prove scientifiche ...

Droga a domicilio durante lockdown, smantellata banda TORINO (29 aprile 2021) - La droga, durante il lockdown, arrivava a domicilio grazie a corrieri giovani e incensurati. Dalle prime ore del giorno, i carabinieri del Comando Provinciale di Torino stann ...

