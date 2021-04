Psg, super offerta a Leo Messi: “proposta irraggiungibile” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Leo Messi ha intenzione di chiudere al meglio la stagione, l’obiettivo è quello di provare a vincere la Liga spagnola. Le ultime partite si preannunciano scoppiettanti con quattro squadre in corsa per il titolo: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia. Ma a tenere banco è il futuro dell’argentino, al termine della stagione dovrebbe cambiare maglia. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Psg avrebbe preparato una proposta veramente super per convincere Messi. Nel dettaglio si parla di un contratto biennale che può essere esteso ad una terza stagione. Secondo il club francese sarebbe una proposta irraggiungibile dal Barcellona, almeno dal punto di vista economico. I bluagrana sono in contatto con Messi per il rinnovo del contratto, ma la trattativa è molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Leoha intenzione di chiudere al meglio la stagione, l’obiettivo è quello di provare a vincere la Liga spagnola. Le ultime partite si preannunciano scoppiettanti con quattro squadre in corsa per il titolo: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia. Ma a tenere banco è il futuro dell’argentino, al termine della stagione dovrebbe cambiare maglia. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Psg avrebbe preparato unaveramenteper convincere. Nel dettaglio si parla di un contratto biennale che può essere esteso ad una terza stagione. Secondo il club francese sarebbe unadal Barcellona, almeno dal punto di vista economico. I bluagrana sono in contatto conper il rinnovo del contratto, ma la trattativa è molto ...

