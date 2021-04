Perché Spotify non prende posizione sulla disinformazione su Covid-19? (Di mercoledì 28 aprile 2021) In una puntata di The Joe Rogan Experience, uno dei più seguiti podcast del mondo, il conduttore ha apertamente invitato le persone giovani a non vaccinarsi. E la piattaforma di streaming musicale più influente del pianeta non ha ancora preso posizione sul fatto Joe Rogan (foto: Getty Images)The Joe Rogan Experience è, numeri alla mano, uno dei podcast più famosi del mondo: esiste dal 2009, ha collezionato più di 1600 episodi e dal 2020 – grazie a un accordo dal valore di 100 milioni di dollari – è condotto in esclusiva per Spotify dal comico e commentatore americano Joe Rogan. Negli anni è diventato uno spartiacque dell’opinione pubblica d’oltreoceano ospitando voci di ogni genere, da Kanye West fino al complottista di destra Alex Jones, e anche il podcast più ascoltato sulla piattaforma di streaming. Non sono mai mancate le ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) In una puntata di The Joe Rogan Experience, uno dei più seguiti podcast del mondo, il conduttore ha apertamente invitato le persone giovani a non vaccinarsi. E la piattaforma di streaming musicale più influente del pianeta non ha ancora presosul fatto Joe Rogan (foto: Getty Images)The Joe Rogan Experience è, numeri alla mano, uno dei podcast più famosi del mondo: esiste dal 2009, ha collezionato più di 1600 episodi e dal 2020 – grazie a un accordo dal valore di 100 milioni di dollari – è condotto in esclusiva perdal comico e commentatore americano Joe Rogan. Negli anni è diventato uno spartiacque dell’opinione pubblica d’oltreoceano ospitando voci di ogni genere, da Kanye West fino al complottista di destra Alex Jones, e anche il podcast più ascoltatopiattaforma di streaming. Non sono mai mancate le ...

Advertising

yyanggxs : rispammo la playlist con le comfort songs che mi avevate detto perché se ne sono aggiunte alcune ?? - uarealliwantedd : @ccrhtl ci sono un sacco di motivi per cui spendere 30 euro a vinile sia meglio che ascoltare le canzoni su Spotify… - nexunoooo : ok dopo stargazing di travis mi parte stanza singola ma perché??? spotify mi vuoi distruggere lo so - 94MEDICVNE : ho creato un nuovo profilo di spotify perché quello vecchio aveva canzoni troppo vecchie nelle playlist solo che no… - artsquake : PERCHÉ SCOPRO SOLO ORA CHE LA SIGLA È ANCHE SU SPOTIFY #NameThatTune -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Spotify Alexa, echo dot e altri assistenti vocali di Amazon Echo Auto Perché concedersi la comodità di un assistente vocale solamente quando si è a casa? Con ... Compatibile con prodotti Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri, Echo Studio è in ...

Perché Spotify non prende posizione sulla disinformazione su Covid - 19? In una puntata di The Joe Rogan Experience, uno dei più seguiti podcast del mondo, il conduttore ha apertamente invitato le persone giovani a non vaccinarsi. E la piattaforma di streaming musicale più ...

Perché Spotify non prende posizione sulla disinformazione su Covid-19? Wired.it Echo Autoconcedersi la comodità di un assistente vocale solamente quando si è a casa? Con ... Compatibile con prodotti Amazon Music, Apple Music,, Deezer e molti altri, Echo Studio è in ...In una puntata di The Joe Rogan Experience, uno dei più seguiti podcast del mondo, il conduttore ha apertamente invitato le persone giovani a non vaccinarsi. E la piattaforma di streaming musicale più ...