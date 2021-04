Juventus, sarà rivoluzione: via Ronaldo, due acquisti e una conferma per Allegri (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Juventus avrebbe intenzione di rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Il possibile arrivo di Max Allegri potrebbe consentire la conferma di Paulo Dybala ma non quella di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore argentino potrebbe far reparto con Alvaro Morata o addirittura con Moise Kean. Il classe 2000 sarebbe il profilo ideale per potenziare l’attacco del futuro. Mercato Juventus: Locatelli per rinforzare il centrocampo Restyling previsto anche per il centrocampo dove l’obiettivo numero uno dovrebbe essere Manuel Locatelli. Il Sassuolo, però, valuta il cartellino del calciatore circa 40 milioni di Euro, cifra che potrebbe essere liquidata solo se dovessero essere messe a segno le cessioni dei calciatori in esubero. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laavrebbe intenzione di rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Il possibile arrivo di Maxpotrebbe consentire ladi Paulo Dybala ma non quella di Cristiano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore argentino potrebbe far reparto con Alvaro Morata o addirittura con Moise Kean. Il classe 2000 sarebbe il profilo ideale per potenziare l’attacco del futuro. Mercato: Locatelli per rinforzare il centrocampo Restyling previsto anche per il centrocampo dove l’obiettivo numero uno dovrebbe essere Manuel Locatelli. Il Sassuolo, però, valuta il cartellino del calciatore circa 40 milioni di Euro, cifra che potrebbe essere liquidata solo se dovessero essere messe a segno le cessioni dei calciatori in esubero. Leggi ...

