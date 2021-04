Google Messaggi su Samsung Galaxy S21 ha un aspetto più in linea con la One UI (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'applicazione Google Messaggi su Samsung Galaxy S21 abbraccia una nuova UI più in linea con la personalizzazione One UI L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'applicazionesuS21 abbraccia una nuova UI più incon la personalizzazione One UI L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi, gradite novità per i possessori di Galaxy S21
Google Messaggi sta ricevendo un aggiornamento su Galaxy S21, rendendo l'interfaccia assai più coerente con i canoni della One UI di Samsung.

