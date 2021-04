Giovanna Abate, malore, l’ex tronista svela: “Non c’è più scampo, devo operarmi” (FOTO) (Di mercoledì 28 aprile 2021) In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, ha annunciato di aver avuto un malore a seguito del quale dovrà sottoporsi ad un’operazione. La ragazza ha registrato delle Instagram Stories dopo essere stata un po’ assente questo fine settimana. Nel farlo, la protagonista ha spiegato di non essere stata molto attiva sul L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 aprile 2021) In queste ore,di Uomini e Donne,, ha annunciato di aver avuto una seguito del quale dovrà sottoporsi ad un’operazione. La ragazza ha registrato delle Instagram Stories dopo essere stata un po’ assente questo fine settimana. Nel farlo, la protagonista ha spiegato di non essere stata molto attiva sul L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar dimentica Giovanna Abate accanto a un altro volto di #UominieDonne: le foto del bacio - AlessiaCera : #UominieDonne Alessio is the new Giovanna Abate - GiuseppeporroIt : Il Punto Z, Akash Kumar fa una confessione su Elisa Isoardi e glissa su Giovanna Abate: ecco cosa ha detto… - IsaeChia : #Isola 15, Akash Kumar fa una rivelazione su Elisa Isoardi e ‘stronca’ Giovanna Abate #uominiedonne #ilpuntoz - BABYM582 : RT @AfuckingNutria: momento iconico per me: a: ho già letto il nome e quella persona per me non esiste non voglio nemmeno nominarla t: qu… -