Dentro Godzilla di Eminem | quando meno te lo aspetti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Uno fa presto a dire, eh, ma in fondo sapevi già a cosa andavi incontro, di cosa ti meravigli? Uno fa presto a tirare in ballo il senno di poi, senno di poi che da che mondo e mondo non ha evitato all’uomo, ma anche agli altri esseri viventi, le gazzella ogni giorno si sveglia e sa che deve correre per non farsi prendere dal leone, è vero, ma poi si ferma nella radura e ci resta secca, senno di poi, quindi, che da che mondo è mondo non ha evitato all’uomo, occupiamoci di lui, di incappare in errori, a volte anche fatali, figuriamoci in quelli che fatali non sono, presto rimossi dal subconscio, tutti pronti a ripeterli in un nonnulla. Uno fa presto, più che altro, a puntare il dito, e mai come in questo caso anche solo l’idea di usare la parola dito è fuori luogo, sconveniente, poco delicata, se non addirittura provocatoria, irriverente, eversiva. Il fatto è che, appunto, la ...