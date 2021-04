“Anima pura” Alessandra Amoroso fa gli auguri a una persona speciale: chi è (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famosa cantante Alessandra Amoroso, divenuta famosa con il programma di Maria De Filippi, Amici, ha fatto gli auguri ad una persona speciale, ecco di chi si tratta e in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famosa cantante, divenuta famosa con il programma di Maria De Filippi, Amici, ha fatto gliad una, ecco di chi si tratta e in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Maria81645501 : RT @yforworld: Can Yaman l'anima pura Nei tuoi occhi #alwayswithyouCan - Maria81645501 : RT @Stefani36457944: #alwayswithyouCan il bene supera e vince sempre sul male. E tu sei un vincente perché hai un cuore d'oro e un anima pu… - PRosati1974 : RT @Stefani36457944: #alwayswithyouCan il bene supera e vince sempre sul male. E tu sei un vincente perché hai un cuore d'oro e un anima pu… - chiara_sciva : RT @yforworld: Can Yaman l'anima pura Nei tuoi occhi #alwayswithyouCan - PRosati1974 : RT @yforworld: Can Yaman l'anima pura Nei tuoi occhi #alwayswithyouCan -