Allegri - Juve bis: un piano di rilancio al Max (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Paolo Grilli Ci sono dei "se" che spalancano nuovi mondi, o ne riaprono anche di vecchi mettendo in moto la macchina del tempo. Quando Fabio Paratici, dominus dell'area tecnica della Juve, domenica ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Paolo Grilli Ci sono dei "se" che spalancano nuovi mondi, o ne riaprono anche di vecchi mettendo in moto la macchina del tempo. Quando Fabio Paratici, dominus dell'area tecnica della, domenica ...

Advertising

forumJuventus : Barzagli: 'Scelsi la Juventus perchè è impossibile dirle di no. Con Allegri c'era rapporto di complicità ed ironia… - forumJuventus : Repubblica: 'Futuro Juve, dubbi sull'attuale dirigenza: chi sceglierà il prossimo allenatore? Su Pirlo cala l’ombra… - tuttosport : #Galeone: 'Credo che #Allegri tornerà alla #Juve. Deciderà Elkann...' - WeLiveHard : @Raikard00 @NicoSchira sarri roma spalletti napoli allegri juve gattuso fiorentina ad oggi - jadecixy : RT @AfricanoPublio: Juve-Allegri bis sarebbe, per me, un matrimonio tra disperati: una società che in 2 anni non ha saputo costruire uno st… -