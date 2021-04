"L'ultima notte" di Galeazzo Ciano, da erede dell'impero fascista a vittima della sua furia (Di martedì 27 aprile 2021) Nella drammatica notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, 19 dei 28 membri del Gran consiglio del fascismo tolsero da sotto i piedi di Benito Mussolini il piedistallo da cui lui dominava, fin dal 3 gennaio 1925, ogni particella della vita pubblica italiana. A dire sì all’ordine del giorno firmato dal presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni Dino Grandi, un dettato che invocava la fine del patto di alleanza cieca con i nazi e restituiva a re Vittorio Emanuele III l’autorità di decidere come uscire da una guerra che ci vedeva annichiliti e stremati, era stato il fior fiore di quanti erano stati ferventi mussoliniani durante un ventennio. Fra gli altri, l’ex ministro e intellettuale di punta del fascismo Giuseppe Bottai, l’ex ministro degli Esteri, nonché genero del Duce, Galeazzo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Nella drammaticatra il 24 e il 25 luglio 1943, 19 dei 28 membri del Gran consiglio del fascismo tolsero da sotto i piedi di Benito Mussolini il piedistallo da cui lui dominava, fin dal 3 gennaio 1925, ogni particellaa vita pubblica italiana. A dire sì all’ordine del giorno firmato dal presidentea Camera dei fasci ee corporazioni Dino Grandi, un dettato che invocava la fine del patto di alleanza cieca con i nazi e restituiva a re Vittorio Emanuele III l’autorità di decidere come uscire da una guerra che ci vedeva annichiliti e stremati, era stato il fior fiore di quanti erano stati ferventi mussoliniani durante un ventennio. Fra gli altri, l’ex ministro e intellettuale di punta del fascismo Giuseppe Bottai, l’ex ministro degli Esteri, nonché genero del Duce,...

