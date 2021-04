Inter mercato uscita: chi se ne andrà a fine stagione? (Di mercoledì 28 aprile 2021) I nerazzurri si preparano a conquistare lo Scudetto 2021 Interrompendo il dominio della Juventus ma si pensa già alle trattative per la nuova stagione. Si sta cercando di impostare per l’Inter il mercato in uscita perché si dice che almeno un big dovrà lasciare il club alla fine della stagione. Andiamo a conoscere le ultime novità sulla questione analizzando i nomi più probabili. Il pronostico di Torino-Parma, 34a giornata di Serie A Inter mercato uscita: chi sono i calciatori che potrebbero lasciare? Con lo scudetto ormai alle porte l’Inter guarda al mercato estivo per cercare di puntellare la rosa e fare il salto anche in Europa. I conti in rosso però come evidenzia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) I nerazzurri si preparano a conquistare lo Scudetto 2021rompendo il dominio della Juventus ma si pensa già alle trattative per la nuova. Si sta cercando di impostare per l’ilinperché si dice che almeno un big dovrà lasciare il club alladella. Andiamo a conoscere le ultime novità sulla questione analizzando i nomi più probabili. Il pronostico di Torino-Parma, 34a giornata di Serie A: chi sono i calciatori che potrebbero lasciare? Con lo scudetto ormai alle porte l’guarda alestivo per cercare di puntellare la rosa e fare il salto anche in Europa. I conti in rosso però come evidenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter mercato Mercato Inter, il Manchester City ti scippa un talento Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Inter e Milan , negli scorsi mesi, si erano interessati ad un talento serbo di cui sentiremo parlare. ha deciso di cambiare politica nel mercato, ...

Mercato Inter, concorrenza della Juventus per un portiere Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l'Inter e la Juventus si starebbero sfidando per un giocatore della Sampdoria. Infatti, entrambe le squadre sono alla ricerca di un portiere affidabile e il primo nome è quello del blucerchiato Emil ...

Inter, due nomi per la fascia sinistra Calciomercato.com In arrivo Zhang: prestito, scudetto e Conte, ecco la sua agenda Il presidente, assente dal 7 ottobre, sbarca giovedì, venerdì sarà alla Pinetina, ma non andrà a Crotone. Dopo la certezza del titolo dovrà sciogliere nodi su piano finanziario, main sponsor, nuovo st ...

Lavezzi rivela: ‘Potevo andare all’Inter. Qualcosa c’è stato ma…’ Commenta per primo Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, rivela un retroscena di mercato a Sky Sport sull’Inter: “Sì, qualcosa con l’Inter c’è stato ma ho deciso di non andare. Sono andato poi i ...

