Di Maio, missione impossibile: ricucire con gli Emirati (Di martedì 27 aprile 2021) Luigi Di Maio è in visita negli Emirati Arabi Uniti. E non è un viaggio particolarmente semplice. Il ministro degli Esteri ha inaugurato a Dubai il padiglione Italia per l’Esposizione 2020, come “inno alla sostenibilità e all’economia circolare” e ha parlato del cuore italiano dell’Expo come di “un viaggio esclusivo nell’Italia della bellezza attraverso la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 27 aprile 2021) Luigi Diè in visita negliArabi Uniti. E non è un viaggio particolarmente semplice. Il ministro degli Esteri ha inaugurato a Dubai il padiglione Italia per l’Esposizione 2020, come “inno alla sostenibilità e all’economia circolare” e ha parlato del cuore italiano dell’Expo come di “un viaggio esclusivo nell’Italia della bellezza attraverso la InsideOver.

Advertising

anglotedesco : Embargo e contratti stracciati .La missione di Di Maio per ricucire con gli Emirati - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La missione disperata di Di Maio: tre giorni ad Abu Dhabi per ricucire il gelo con gli Emirati [di Vincenzo… - aperegina61 : @repubblica 'missione disperata' ?? se si chiama Di Maio AFFARI PRIVATI per il cazzaro di Rignano Renzi d'Arabia - Isabella_tos : @repubblica Fino a ieri con Conte e i suoi seguaci ne hanno dette e fatte di ogni, per non parlare di quello che h… - repubblica : Oggi su Rep: ?? La missione disperata di Di Maio: tre giorni ad Abu Dhabi per ricucire il gelo con gli Emirati [di V… -