Crisanti: “Riaperture? Intempestive, troppa pressione sugli ospedali. Ora dobbiamo sperare che non arrivino altre varianti” – Video (Di martedì 27 aprile 2021) “Ho sempre detto che queste Riaperture erano Intempestive, bisognava aspettare ancora un po’, per creare una capacità di risposta del sistema sanitario nazionale, perché siamo a un livello in cui la saturazione si può facilmente raggiungere. Poi non abbiamo creato l’infrastruttura per controllare le varianti. Con un ulteriore mese avremmo potuto tranquillamente far diminuire i casi, far diminuire la pressione sul sistema sanitario e creare un sistema di monitoraggio delle varianti, allora avremmo aperto con più sicurezza. Ora sarà una corsa disperata a vaccinare quante più persone possibile e sperare che nel frattempo non veniamo attaccati da varianti, non penso che sia un approccio corretto”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Andrea Crisanti, professore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Ho sempre detto che questeerano, bisognava aspettare ancora un po’, per creare una capacità di risposta del sistema sanitario nazionale, perché siamo a un livello in cui la saturazione si può facilmente raggiungere. Poi non abbiamo creato l’infrastruttura per controllare le. Con un ulteriore mese avremmo potuto tranquillamente far diminuire i casi, far diminuire lasul sistema sanitario e creare un sistema di monitoraggio delle, allora avremmo aperto con più sicurezza. Ora sarà una corsa disperata a vaccinare quante più persone possibile eche nel frattempo non veniamo attaccati da, non penso che sia un approccio corretto”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Andrea, professore ...

