Coprifuoco e zona gialla: voi uscirete a cena questa settimana? (Di martedì 27 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, ho ancora paura","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, troppo scomodo","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, ho ancora paura","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, troppo scomodo","index":2}

Advertising

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - qn_lanazione : Zona gialla, giro di vite in vista: misure anti ressa per il 1° maggio - MarriStefania : @24Mattino coprifuoco no chiederlo ad un sottosegretario leghista no....gli stessi che non hanno fatto la zona rossa a bergamo! - SignorAldo : RT @Unomattina: Con gran parte del Paese in zona gialla, sono ripartite le attività all’aperto, dallo spettacolo alla ristorazione anche la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco zona Covid, Toti: 'Non lontani dall'obiettivo di 13 mila vaccini al giorno' Oggi siamo in piena zona gialla, in pratica i numeri ci dicevano che lo eravamo anche la settimana scorsa e questo ci conferma nella richiesta di modificare le regole sul coprifuoco con la ...

Napoli, assalto ai tavoli all'aperto, locali pieni fino a domenica: "Pranzo e cena senza pausa" E speriamo che presto la questione del coprifuoco venga superata. Così si creano solo assembramenti. Poi in zona gialla si riapre tra Regione quindi per il week - end ci aspettiamo un primo pienone". ...

Zona gialla, regole ristoranti: alle 22 no a tavola, c'è coprifuoco Adnkronos Coprifuoco alle 22, regole e sanzioni: oggi il voto in Parlamento per abolirlo A più di un anno dall'inizio della pandemia a tenere banco è ancora una volta il coprifuoco. Anzi, oggi in Parlamento sul limite orario alle 22 si gioca una partita importante ...

Le foto del primo giorno di riaperture in Italia Il primo giorno in cui bar e ristoranti hanno potuto riaprire i dehor e gli spazi all’aperto, ospitando i clienti anche la sera, ha piovuto in gran parte d’Italia. Il ritorno delle zone gialle non è s ...

Oggi siamo in pienagialla, in pratica i numeri ci dicevano che lo eravamo anche la settimana scorsa e questo ci conferma nella richiesta di modificare le regole sulcon la ...E speriamo che presto la questione delvenga superata. Così si creano solo assembramenti. Poi ingialla si riapre tra Regione quindi per il week - end ci aspettiamo un primo pienone". ...A più di un anno dall'inizio della pandemia a tenere banco è ancora una volta il coprifuoco. Anzi, oggi in Parlamento sul limite orario alle 22 si gioca una partita importante ...Il primo giorno in cui bar e ristoranti hanno potuto riaprire i dehor e gli spazi all’aperto, ospitando i clienti anche la sera, ha piovuto in gran parte d’Italia. Il ritorno delle zone gialle non è s ...