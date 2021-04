Bild: “Nagelsmann al Bayern Monaco, c’è l’accordo col Lipsia. Sarà il trasferimento di un allenatore più costoso al mondo” (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo il quotidiano tedesco Bild c’è l’accordo fra Bayern Monaco e Lipsia per portare l’allenatore Julian Nagelsmann in Baviera. Il tecnico di 33 anni andrà nella sua nuova squadra a partire da primo luglio 2021 e firmerà un contratto di cinque anni. l’accordo tra allenatore e Bayern Monaco c’era da tempo, ma ultimamente si è trovato l’accordo anche col Lipsia. Le cifre del trasferimento non sono state rese note, ma si parlava di una clausola che oscillava dai 25 ai 30 milioni di euro che fa rendere il passaggio di un allenatore più costoso al mondo. Foto: Twitter Lipsia L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo il quotidiano tedescoc’èfraper portare l’Julianin Baviera. Il tecnico di 33 anni andrà nella sua nuova squadra a partire da primo luglio 2021 e firmerà un contratto di cinque anni.trac’era da tempo, ma ultimamente si è trovatoanche col. Le cifre delnon sono state rese note, ma si parlava di una clausola che oscillava dai 25 ai 30 milioni di euro che fa rendere il passaggio di unpiùal. Foto: TwitterL'articolo ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Bild, Lipsia chiede 25 mln per liberare Nagelsmann Tecnico vorrebbe andare al Bayern, ma c'è clausola da pagare - ansacalciosport : Bild, Lipsia chiede 25 mln per liberare Nagelsmann. Tecnico vorrebbe andare al Bayern, ma c'è clausola da pagare |… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BILD - Nagelsmann sogna il Bayern Monaco, ma il Lipsia chiede 25 milioni per liberarlo - susydigennaro : RT @napolimagazine: BILD - Nagelsmann sogna il Bayern Monaco, ma il Lipsia chiede 25 milioni per liberarlo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BILD - Nagelsmann sogna il Bayern Monaco, ma il Lipsia chiede 25 milioni per liberarlo -