Scuola, le superiori tornano in classe: rientro in presenza a macchia di leopardo, decidono i governatori e i presidi – la mappa completa (Di lunedì 26 aprile 2021) C'è chi ha scelto di tornare in classe alle superiori con il 70% di presenze; chi ha alzato l'asticella al 75%; altre Regioni hanno lasciato ai dirigenti scolastici la libertà di scelta della percentuale; la Sicilia ha rinviato tutto al 3 maggio mentre Puglia e Calabria hanno proseguito con la didattica a scelta. Da stamattina circa un milione e 700mila studenti della secondaria di secondo grado dovrebbero tornare in classe. Il condizionale è d'obbligo perché l'ultimo provvedimento del Governo prevede che in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie siano da oggi tra i banchi, mentre per le superiori la presenza dev'essere almeno al 70% e fino al 100%. In zona rossa (solo la Sardegna) saranno tutti presenti fino alla terza media, mentre alle superiori ...

