Pochi minuti in tv col papà e boom: Frida, 17 anni, è già una star dei social: “Siete tantissimi, non riesco a rispondere a tutti” (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Bollani si è esibito con la figlia Frida durante il suo programma Via dei matti n. 0 che va in onda tutte le sere alle 20.20 su Rai3. Il programma funzione grazie alla capacità di Bollani e Valentina Cenni di concentrare in poco più di venti minuti, ogni sera, un mix di cultura musicale e leggerezza servite in una chiave confidenziale, quasi domestica. Frida Bollani Magoni è la talentuosa figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Dalla loro relazione sono nati Leone e Frida, quest’ultima nel 2004. Frida è cieca dalla nascita, musicista precocissima: nonostante la giovane età vanta già un ricco curriculum fatto di importanti collaborazioni e numerose esibizioni come ospite di orchestre, di musical e dei concerti dei genitori. Quando aveva 7 anni ha iniziato a studiare pianoforte ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Bollani si è esibito con la figliadurante il suo programma Via dei matti n. 0 che va in onda tutte le sere alle 20.20 su Rai3. Il programma funzione grazie alla capacità di Bollani e Valentina Cenni di concentrare in poco più di venti, ogni sera, un mix di cultura musicale e leggerezza servite in una chiave confidenziale, quasi domestica.Bollani Magoni è la talentuosa figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Dalla loro relazione sono nati Leone e, quest’ultima nel 2004.è cieca dalla nascita, musicista precocissima: nonostante la giovane età vanta già un ricco curriculum fatto di importanti collaborazioni e numerose esibizioni come ospite di orchestre, di musical e dei concerti dei genitori. Quando aveva 7ha iniziato a studiare pianoforte ...

