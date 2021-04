Napoli, il tweet di De Laurentiis: “Partita dominata. Bravi tutti!” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli è momentaneamente in Champions League, dopo il 2-0 di Torino il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto così sul suo account Twitter, facendo i complimenti ai suoi: “Partita dominata. Bravi tutti!”. Partita dominata. Bravi tutti! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 26, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilè momentaneamente in Champions League, dopo il 2-0 di Torino il presidente Aurelio Deha scritto così sul suo account Twitter, facendo i complimenti ai suoi: “”.#ADL — AurelioDe(@ADe) April 26, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tweet di De Laurentiis dopo Torino - Napoli: 'Abbiamo dominato'

La squadra di Gattuso ha battuto i granata grazie alle reti realizzate da Bakayoko e Osimhen in una partita in cui il Napoli si è mostrato superiore dal primo all'ultimo minuto conquistando tre punti

Serie A: Torino - Napoli 0 - 2, i granata ko in casa 26 Aprile 2021

Torino-Napoli, i tweet di Anna Trieste

Il tweet di De Laurentiis dopo Torino-Napoli: "Abbiamo dominato"

Grande felicità per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in seguito alla vittoria degli azzurri per 2-0 contro il Torino. La squadra di Gattuso ha battuto i granata grazie alle reti realizzate da Bakayoko e Osimhen

E arriva anche il tweet di De Laurentiis: "partita dominata, bravi tutti"

Sono diventati l'unica forma di comunicazione del Napoli dopo la felicissima scelta di abbracciare il silenzio stampa

