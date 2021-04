La variante indiana è arrivata in Veneto (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI La variante indiana del Covid è arrivata in Veneto. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Luca Zaia. "A Bassano, in provincia di Vicenza, abbiamo i primi due pazienti, sono due indiani, con la variante indiana", ha detto. parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera. Ad aver contratto il virus nella nuova variante sono un uomo la figlia maggiorenne, entrambi rientrati recentemente da un viaggio in patria. Secondo quanto riferito da Zaia non hanno sintomi particolari e al momento non sono ricoverati, ma stanno trascorrendo l'isolamento nella propria abitazione nel Vicentino. La conferma che si tratti della cosiddetta variante indiana è arrivata dalla sequenziazione effettuata dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI La variantedel Covid èin. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Luca Zaia. "A Bassano, in provincia di Vicenza, abbiamo i primi due pazienti, sono due indiani, con la variante", ha detto. parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera. Ad aver contratto il virus nella nuova variante sono un uomo la figlia maggiorenne, entrambi rientrati recentemente da un viaggio in patria. Secondo quanto riferito da Zaia non hanno sintomi particolari e al momento non sono ricoverati, ma stanno trascorrendo l'isolamento nella propria abitazione nel Vicentino. La conferma che si tratti della cosiddetta variantedalla sequenziazione effettuata dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. ...

