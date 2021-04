Incendio devasta un garage, intervengono i vigili del fuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) Forte apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 aprile , per un Incendio che è divampato all'interno di un garage di via Aldo Moro a Villorba. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 26 aprile 2021) Forte apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 aprile , per unche è divampato all'interno di undi via Aldo Moro a Villorba. Sul posto sono intervenute le squadre deidel ...

Incendio opificio a Nocera Inferiore, ordinanza di Torquato: ecco i divieti Fiamme a Nocera Inferiore: un incendio devasta capannoni in zona industriale 26 aprile 2021 Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha firmato un'apposita ordinanza dopo l' incendio , avvenuto ieri sera, presso l'opificio ...

Incendio devasta un garage, intervengono i vigili del fuoco TrevisoToday Le fiamme devastanti in estate e la chiusura, riapre la Riserva dello Zingaro CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Riapre la Riserva dello Zingaro, una delle principali meraviglie naturali della Sicilia, devastata da un incendio la scorsa ...

Riapre la Riserva dello Zingaro dopo l’incendio dello scorso agosto C'è il via libera della Regione per la riapertura della Riserva naturale dello Zingaro colpita da un devastante incendio il 29 agosto del 2020. L'area di 1.400 ettari era stata chiusa per motivi di si ...

