**Governo: Conte con Letta vs Salvini, sfida 'giallorossa' a Lega 'che fa su odg Meloni?'** (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Salvini contro coprifuoco, Conte: ‘Intollerabile fingere di essere all’opposizione per cavalcare malcontento e al t… - ricpuglisi : I media nostalgici del governo Conte 2 (quello di Casalino Travaglio Arcuri, tanto per intenderci) cercano in tutti… - borghi_claudio : @Gigadesires Se la tua % è decisiva far saltare un governo è la cosa più semplice del mondo. Anche la Lega ha fatto saltare il conte 1 - abbondio_silvio : RT @sarasarli: #Renzi ha fatto cadere il governo #Conte perché la cabina di regia del #PNRR era a P.Chigi oggi #Draghi ha detto che la cabi… - DanieleCollini2 : @matteosalvinimi avanti cosi basta coprifuoco , letta non fa testo e conte chi lo fa parlare nonostante sia stato s… -