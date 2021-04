F1 | Felipe Massa | “Valtteri Bottas vive un momento difficile | spero che George Russell vada in Mercedes nel 2022”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021)stando uncomplicato. Le brutte prestazioni nell’ultimo round del Mondiale 2021 di F1 a Imola e l’incidente con il britannico(Williams) hanno creato ancor più tensione nel box del finlandese, tenuto conto dei grandi riscontri del team-mate Lewis Hamilton. In questo inizio di campionato, infatti, è evidente quanto Lewis stia facendo la differenza su unaapparsa inferiore rispetto alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Come è noto, il contratto in scadenza quest’anno diè una bella “spada di Damocle” sulla testa del finnico, considerando poi la candidatura proprio di, visto quanto è accaduto l’anno passato in Bahrain dovesostituì in ...