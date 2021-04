Don?Patrizio Coppola alla corte di?Bonolis

(Di martedì 27 aprile 2021) di Monica De Santis Don Patrizio, conosciuto dai più come Padre Joystick, ieri sera intorno alle 21,30 è stato tra i protagonisti della trasmissione televisiva “Avanti un altro, pure di sera” condotta da Paolo?Bonolis e Luca Laurenti. Il sacerdote, fondatore del campus universitario italiano del Valletta Higher Education Istitute dove si forma la nuova generazione di professionisti che progettano videogiochi e cartoni animati, purtroppo non è stato molto fortunato al gioco. Dopo aver risposto correttamente alle prime tre domande, invece di scegliere un manicotto contenente danaro ha trovato la pariglia. Il sacerdote ha dunque scelto di andare avanti e sfortunatamente ha pesca la pariglia per altre due volte. Al quarto giro di domande, purtroppo don Patrizio ne ha sbagliate due, dovendo cedere così il suo posto ad un altro concorrente e chiudere la sua avventura ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DonPatrizio Coppola

The Wam.net

... Sara Ciocio Ambrogio, Lucio Esposito. Il calendario per ...Agostino filosofo dell'interiorità Appunti per una lezione..., e madre cristiana Monica. I suoi genitori si impegnarono ...... Sara Ciocio Ambrogio, Lucio Esposito. Il calendario per ...Agostino filosofo dell'interiorità Appunti per una lezione..., e madre cristiana Monica. I suoi genitori si impegnarono ...