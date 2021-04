Domenica Live, Alex Belli non si presenta in studio: cosa è successo all’attore? (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ultima puntata andata in onda di Domenica Live è stata come sempre ricca di tantissimi ospiti. E tra gli invitati nel salotto di Barbara d’Urso ci sarebbe dovuto essere anche Alex Belli. L’attore sarebbe dovuto tornare in trasmissione per continuare a parlare della questione degli occhi di Akash Kumar, eppure l’ex protagonista di Centovetrine non … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ultima puntata andata in onda diè stata come sempre ricca di tantissimi ospiti. E tra gli invitati nel salotto di Barbara d’Urso ci sarebbe dovuto essere anche. L’attore sarebbe dovuto tornare in trasmissione per continuare a parlare della questione degli occhi di Akash Kumar, eppure l’ex protagonista di Centovetrine non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - infoitcultura : Domenica Live, Daniela Martani contro Gilles Rocca: “Risponde sempre male” - infoitcultura : Akash Kumar, ex compagna di liceo a Domenica Live: “Aveva gli occhi scuri” - infoitcultura : Isola 15, Akash Kumar spuntano nuove prove a Domenica Live - infoitcultura : Daniela Martani: «Mai detto di essere no vax». Bufera in studio a Domenica Live, Barbara D'Urso interviene così -