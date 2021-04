Asfaltature, maggio di lavori in città: da Via Borgo Palazzo a Broseta, ecco tutti cantieri (Di lunedì 26 aprile 2021) Si arricchisce il calendario dei lavori di asfaltatura che il Comune di Bergamo ha in programma nei prossimi giorni in città. Dopo gli interventi previsti da questa settimana (compatibilmente con le condizioni meteo di questi giorni) in via San Domenico Savio e Pacino da Nova e poi, a seguire, in via Tadino, via Pelandi e via Raboni, dalla settimana successiva i tecnici incaricati dal Comune saranno al lavoro anche in altri punti della città. Innanzitutto sui colli di Bergamo, con il cantiere per l’asfaltatura di un primo tratto della via Torni (per completare la via si attende un intervento di consolidamento di un punto della sede stradale); si prosegue, poi, in via Generale Marieni, strada lungo la quale è previsto anche il rifacimento del marciapiedi allo slargo della fontanella, e poi si prosegue scendendo lungo via Pascolo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Si arricchisce il calendario deidi asfaltatura che il Comune di Bergamo ha in programma nei prossimi giorni in. Dopo gli interventi previsti da questa settimana (compatibilmente con le condizioni meteo di questi giorni) in via San Domenico Savio e Pacino da Nova e poi, a seguire, in via Tadino, via Pelandi e via Raboni, dalla settimana successiva i tecnici incaricati dal Comune saranno al lavoro anche in altri punti della. Innanzitutto sui colli di Bergamo, con il cantiere per l’asfaltatura di un primo tratto della via Torni (per completare la via si attende un intervento di consolidamento di un punto della sede stradale); si prosegue, poi, in via Generale Marieni, strada lungo la quale è previsto anche il rifacimento del marciapiedi allo slargo della fontanella, e poi si prosegue scendendo lungo via Pascolo ...

