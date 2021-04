Acer ConceptD 3 Ezel | il 2 in 1 per i creativi ricchi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un computer-tablet di nicchia che ci piace per il design e le robuste prestazioni, ma non per il prezzo I prodotti ibridi 2 in 1, hanno sempre avuto un grande fascino ma poco successo sul mercato. Quasi sempre la ragione è il costo elevato e questo prodottonon fa eccezione, ma dimostra chiaramente che l’azienda taiwanese sa come si fanno i computer. L’si distingue, infatti, sia per l’estetica originale, sia per le prestazioni elevate, sia per la versatilità. È chiaramente un prodotto con un target di riferimento, quello deidigitali, soprattutto architetti, designer, illustratori, ma nulla vieta di utilizzare questo laptop anche per usi più convenzionali. Schermo rotante e pennina stilo sono gli elementi che favoriscono proprio chi lavora con le applicazioni di ...

