Quando i partigiani uccisero Pasolini e De Gregori (Di domenica 25 aprile 2021) Tra le malghe alle pendici delle Alpi, Porzûs, dove la Madonna apparve alla piccola Teresa Dush, i partigiani uccisero i loro compagni. Uno dei tanti episodi della guerra civile che ancora si stenta a riconoscere. Ma una delle pagine più buie ed ovviamente dimenticate. Diciassette morti, la maggior parte ventenni, tra cui una giovane donna. Si facevano chiamare con nomi epici, quei diciassette ragazzi. Livia, Enea, Ermes, Bolla, Ateone, ma erano solo bambini che giocavano a fare la guerra. Uno di loro era il fratello di un poeta: si chiamava Guido Pasolini. L’altro, Bolla, di cognome faceva De Gregori, come quel cantautore di cui era lo zio. La Resistenza e le Brigate Era l’inverno del 1945 e il Friuli era diviso tra varie brigate partigiane. La I brigata Osoppo, guidata dal capitano Francesco De ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Tra le malghe alle pendici delle Alpi, Porzûs, dove la Madonna apparve alla piccola Teresa Dush, ii loro compagni. Uno dei tanti episodi della guerra civile che ancora si stenta a riconoscere. Ma una delle pagine più buie ed ovviamente dimenticate. Diciassette morti, la maggior parte ventenni, tra cui una giovane donna. Si facevano chiamare con nomi epici, quei diciassette ragazzi. Livia, Enea, Ermes, Bolla, Ateone, ma erano solo bambini che giocavano a fare la guerra. Uno di loro era il fratello di un poeta: si chiamava Guido. L’altro, Bolla, di cognome faceva De, come quel cantautore di cui era lo zio. La Resistenza e le Brigate Era l’inverno del 1945 e il Friuli era diviso tra varie brigate partigiane. La I brigata Osoppo, guidata dal capitano Francesco De ...

Advertising

ippoanto1962 : RT @Gianmar26145917: Per la cronaca il 21 aprile 1945, quando, dopo mesi, fu sfondata la linea Gotica, e i crukki scappavano sotto il fuoco… - Mainograz : RT @OcchettaF: “Sulla neve bianca bianca c’è una macchia color vermiglio; è il sangue, il sangue di mio figlio, morto per la libertà. (...)… - RinoCana : RT @Gianmar26145917: Per la cronaca il 21 aprile 1945, quando, dopo mesi, fu sfondata la linea Gotica, e i crukki scappavano sotto il fuoco… - yuko29616397 : Mi dispiace a qualcuno forse non piacera' quello che diro, ma la verita' e'questa. Il periodo del fascismo la maggi… - cicciodevilla : RT @PLCastagnetti: Quando i contadini della bassa padana “lasciavano in piedi il frumentone” (cioè rinunciavano al raccolto del granturco)… -