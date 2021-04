Ebrea uccisa a Parigi, proteste a Tel Aviv, Roma e New York (Di domenica 25 aprile 2021) A seguito del verdetto della Corte di Cassazione francese che ha confermato la non punibilità di Kobili Traore per l'omicidio di Sarah Halimi, avvenuto nel 2017 a Parigi, centinaia di israeliani si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) A seguito del verdetto della Corte di Cassazione francese che ha confermato la non punibilità di Kobili Traore per l'omicidio di Sarah Halimi, avvenuto nel 2017 a, centinaia di israeliani si ...

Advertising

News24_it : Ebrea uccisa a Parigi, proteste a Tel Aviv, Roma e New York. La comunità ebraica: 'Un atto antisemita, non resti im… - giornaleradiofm : Ebrea uccisa a Parigi, proteste a Tel Aviv, Roma e New York: (ANSA) - ROMA, 25 APR - A seguito del verdetto della C… - fisco24_info : Ebrea uccisa a Parigi, proteste a Tel Aviv, Roma e New York: La comunità ebraica: 'Un atto antisemita, non resti im… - iconanews : Ebrea uccisa a Parigi, proteste a Tel Aviv, Roma e New York - palombo_rossana : RT @MaccabiItalia: In #Francia l'assassino di #SarahHalimi, uccisa soltanto perchè #ebrea, non verrà processato. Da #Roma, in contemporanea… -