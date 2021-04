3 ingredienti per queste tabs fai da te: il water sarà pulito e igienizzato! (Di domenica 25 aprile 2021) Bastano 3 soli ingredienti per realizzare delle tabs direttamente a casa e assicurarsi così un water pulito e igienizzato. Si sa che il gabinetto è ricettacolo di microbi e batteri e va disinfettato frequentemente, l’ideale sarebbe farlo ogni volta che si tira lo sciacquone. Per questa ragione, spesso, si utilizzano prodotti chimici che però si rivelano nocivi per l’ambiente e potrebbero rovinare il rivestimento di ceramica. Ci si ritrova così con sanitari corrosi, sgradevoli alla vista e all’olfatto. Capita, infatti, che calcare e muffa possano emanare odori fastidiosi di umido. Provate a risolvere queste problematiche con il fai da te. Realizzerete così delle palline a basso impatto di inquinamento, ma di grande efficacia per quanto riguarda la sanificazione anche negli anfratti più ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 aprile 2021) Bastano 3 soliper realizzare delledirettamente a casa e assicurarsi così une igienizzato. Si sa che il gabinetto è ricettacolo di microbi e batteri e va disinfettato frequentemente, l’ideale sarebbe farlo ogni volta che si tira lo sciacquone. Per questa ragione, spesso, si utilizzano prodotti chimici che però si rivelano nocivi per l’ambiente e potrebbero rovinare il rivestimento di ceramica. Ci si ritrova così con sanitari corrosi, sgradevoli alla vista e all’olfatto. Capita, infatti, che calcare e muffa possano emanare odori fastidiosi di umido. Provate a risolvereproblematiche con il fai da te. Realizzerete così delle palline a basso impatto di inquinamento, ma di grande efficacia per quanto riguarda la sanificazione anche negli anfratti più ...

Advertising

MediasetPlay : La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è… - CiboNelPiatto : #Muffin al #cacao senza burro con arancia e #cannella, ingredienti ricchi di benefici per la #salute ??… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: DA -17 AL SUCCESSO Cinciarini, Biligha, Micov e LeDay: ingredienti da rimonta per l’Olimpia Milano, che dal -17 si rialz… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: DA -17 AL SUCCESSO Cinciarini, Biligha, Micov e LeDay: ingredienti da rimonta per l’Olimpia Milano, che dal -17 si rialz… - AleMeister10 : Difesa a 3 ?? Bentancur e Rabiot insieme ?? Ramsey titolare ?? Tutti gli ingredienti per un bel disastro... Speriamo… -