25 aprile, Draghi: “Dovere della memoria riguarda tutti” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Dovere della memoria riguarda tutti. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perdita della memoria collettiva dei fatti della resistenza sui cui valori si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione. Questa ricorrenza non deve invecchiare e subire usura del tempo. Conoscendo in profondità la storia di fascismo e nazismo saremo più consapevoli dei valori repubblicani e di come sia fondamentale difenderli ogni giorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine della visita al Museo storico della Liberazione in via Tasso, in occasione del 25 aprile.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perditacollettiva dei fattiresistenza sui cui valori si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione. Questa ricorrenza non deve invecchiare e subire usura del tempo. Conoscendo in profondità la storia di fascismo e nazismo saremo più consapevoli dei valori repubblicani e di come sia fondamentale difenderli ogni giorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, a marginevisita al Museo storicoLiberazione in via Tasso, in occasione del 25.(ITALPRESS).

Advertising

NicolaPorro : ?? #Coprifuocoalle22, #Draghi s’è accorto della cantonata, in FI cresce la fronda anti #Gelmini, tutti strombazzano… - Agenzia_Ansa : La tradizionale festa del 25 aprile a Casa Cervi, uno dei luoghi simbolo della Resistenza Italiana, a Gattatico, sa… - repubblica : ?? 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere… - BeppeSammartino : RT @SegantiniE: Il presidente Draghi all’Altare della Patria sul 25 Aprile: “Non tutti fummo brava gente. Non scegliere è immorale” - izykidnappedme : RT @dailydrama2021: 24 Aprile 2021 Selena Gomez chiede a Mario Draghi di donare le dosi di vaccino extra -