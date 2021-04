Whatsapp ‘rosa’ è una truffa: come funziona e come risolvere se si cade nella trappola (Di sabato 24 aprile 2021) Whatsapp ‘rosa’ è una truffa! Circola sul web un link per scaricare una versione rosa della celebre app di messaggistica istantanea: ecco come funziona e come risolvere se si cade nella trappola. Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia e nel mondo. Nel nostro paese Whatsapp, Facebook ed Instagram sono le app L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 aprile 2021)è una! Circola sul web un link per scaricare una versione rosa della celebre app di messaggistica istantanea: eccose sitrappola.è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia e nel mondo. Nel nostro paese, Facebook ed Instagram sono le app L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PetraccaMario : RT @AndFranchini: 'WhatsApp diventa rosa', attenti alla truffa - infoitscienza : Whatsapp diventa rosa, ma è una truffa: ecco come difendersi - infoitscienza : WhatsApp in versione rosa: non scaricatelo, attenzione alla truffa - Italia_Notizie : WhatsApp Pink, la versione rosa dell’app: attenzione, è una truffa - maxm20105 : RT @ultimenotizie: Un link per scaricare la nuova versione in rosa di #WhatsApp, che sostituirebbe il tradizionale verde dell'applicazione… -