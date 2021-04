Serie A, Sassuolo-Sampdoria 1-0: Berardi show, rovesciata e -3 dalla Roma. La classifica aggiornata (Di sabato 24 aprile 2021) Quarto successo consecutivo per il Sassuolo di Roberto De Zerbi.Successo del Sassuolo che supera la Sampdoria grazie ad un gol di pregevole fattura di Domenico Berardi che al 68' segna in rovesciata la rete del definitivo 1-0. Dopo un primo tempo tattico ed equilibrato il match cambia nella ripresa con l'ingresso di Boga che alza i giri del motore dei padroni di casa che spingono con più efficacia, trovando il vantaggio col capitano e poi gestiscono senza soffrire troppo la reazione della Sampdoria. Con questa vittoria il Sassuolo raggiunge il suo quarto successo consecutivo e va a -3 dalla Roma e a -6 dalla zona Europa League. Sampdoria ferma al nono posto a quota 42 punti.LA ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Quarto successo consecutivo per ildi Roberto De Zerbi.Successo delche supera lagrazie ad un gol di pregevole fattura di Domenicoche al 68' segna inla rete del definitivo 1-0. Dopo un primo tempo tattico ed equilibrato il match cambia nella ripresa con l'ingresso di Boga che alza i giri del motore dei padroni di casa che spingono con più efficacia, trovando il vantaggio col capitano e poi gestiscono senza soffrire troppo la reazione della. Con questa vittoria ilraggiunge il suo quarto successo consecutivo e va a -3e a -6zona Europa League.ferma al nono posto a quota 42 punti.LA ...

