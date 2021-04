Sassari, barista 47enne trovato morto in casa: non si esclude l’omicidio (Di sabato 24 aprile 2021) . Antonio Fara, barista di 47 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento nel centro di Sassari. Non si esclude l’ipotesi di omicidio. Nella casa sono stati trovati segni di effrazione. A scoprire il cadavere e a dare l’allarme è stato il nipote che lavora con lui. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118 e il pm di turno, Giovanni Porcheddu. Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento nel centro di Sassari, al piano terra di una palazzina di 4 piani in via Livorno. Non si esclude l’ipotesi di omicidio. Nella casa dell’uomo, a quanto si apprende, sono stati trovati segni di effrazione. La vittima è Antonio Fara, aveva quarantasette anni e faceva il barista. A scoprire ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 24 aprile 2021) . Antonio Fara,di 47 anni, è statonel suo appartamento nel centro di. Non sil’ipotesi di omicidio. Nellasono stati trovati segni di effrazione. A scoprire il cadavere e a dare l’allarme è stato il nipote che lavora con lui. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118 e il pm di turno, Giovanni Porcheddu. Un uomo è statonel suo appartamento nel centro di, al piano terra di una palazzina di 4 piani in via Livorno. Non sil’ipotesi di omicidio. Nelladell’uomo, a quanto si apprende, sono stati trovati segni di effrazione. La vittima è Antonio Fara, aveva quarantasette anni e faceva il. A scoprire ...

