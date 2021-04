Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in tv | orario d’inizio | programma | streaming | dove vederla

(Di sabato 24 aprile 2021) Continua l’aprile delle grandi classiche di ciclismo. Domani, domenica 25 aprile, sarà il turno della, arrivata all’edizione numero 107. Lo scorso anno, in una corsa stranamente ad ottobre per via della pandemia di Covid-19, fu lo sloveno Primoz Roglic a precedere Marc Hirschi e Tadej Pogacar, ma la scena impressa nella memoria collettiva fu l’esultanza troppo anticipata del campione del mondo Julian Alaphilippe poi sopravanzato dallo sloveno sul traguardo; il francese venne poi declassato per aver ostacolato Hirschi durante la volata. Anche quest’anno la corsa sarà caratterizzata da undici côte, con la prima, Roche-en-Ardenne, situata poco prima del passaggio adopo 70 chilometri dal via. La corsa si infiammerà negli ultimi cento chilometri, con l’asfalto ...

Advertising

zazoomblog : Liegi-Bastogne-Liegi 2021: tutti gli italiani in gara. Undici azzurri al via c’è Davide Formolo - #Liegi-Bastogne-… - angelomannaro : MORENO ARGENTIN RE DI LIEGI (1985,1986,1987,1991)! Liegi Bastogne liegi:... - ciclisteeu : La Liegi-Bastogne-Liegi chiude la campagna delle Classiche del Nord #cicliste #ProCyclingteam #EvitaMuzic… - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ?????? #LiegiBastogneLiegi 2021 - Percorso e favoriti ?? - FantaBarSport : ?????? #LiegiBastogneLiegi 2021 - Percorso e favoriti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Liegi Bastogne

Roma, 23 aprile 2021 - Decana delle classiche per esser nata prima di tutte le altre a fine Ottocento, fermata dalle guerre ma non dalla pandemia covid, laè l'ultima occasione per portare a casa una grande corsa di primavera: da qui in avanti spazio ai grandi giri e appuntamento in autunno col Lombardia. Per questo vi si ...L'Amstel Gold Race precede la Freccia Vallone e la, la 'Doyenne' che come ogni anno torna a chiudere la prima parte della stagione. Settimane ricchissime quindi, con tante ...Continua l'aprile delle grandi classiche di ciclismo. Domani, domenica 25 aprile, sarà il turno della Liegi-Bastogne-Liegi, arrivata all'edizione numero 107. Lo scorso anno, in una corsa stranamente a ...Siamo ormai giunti all’ultima classica di primavera, la Liegi-Bastogne-Liegi, che andrà in scena domenica 25 aprile. Undici storiche côte accompagneranno i corridori nei 259,1 chilometri previsti per ...