Kessie: “Il numero di maglia ceduto a Bonucci? Non so se lo rifarei” (Di sabato 24 aprile 2021) Franck Kessie ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della “Gazzetta dello Sport”. Questi alcuni passaggi significativi: “Il nomignolo Presidente? Mi piace. Al Milan me l’hanno dato perché, un giorno, parcheggio a Milanello nel posto riservato a Gazidis. Non l’ho più fatto, altrimenti prendo la multa. Anche Pioli mi chiama Presidente, quando vinciamo. E Ibra? Anche lui, dipende. Se siamo in gioia, sì. Se ho qualcosa da dire a un compagno non lo faccio davanti a tutti perché non so come lui possa reagire. Lo prendo da parte e gli spiego. Il segreto di giocare in coppia con Bennacer? Parliamo entrambi il francese. Mi succede pure con gli altri di esprimermi nella stessa lingua: solo dopo mi viene in mente che non mi capiscono. Nello spogliatoio parlano soprattutto i più anziani: Ibra, Kjaer e il capitano, Romagnoli. Ho legato molto con Calhanoglu, siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Franckha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della “Gazzetta dello Sport”. Questi alcuni passaggi significativi: “Il nomignolo Presidente? Mi piace. Al Milan me l’hanno dato perché, un giorno, parcheggio a Milanello nel posto riservato a Gazidis. Non l’ho più fatto, altrimenti prendo la multa. Anche Pioli mi chiama Presidente, quando vinciamo. E Ibra? Anche lui, dipende. Se siamo in gioia, sì. Se ho qualcosa da dire a un compagno non lo faccio davanti a tutti perché non so come lui possa reagire. Lo prendo da parte e gli spiego. Il segreto di giocare in coppia con Bennacer? Parliamo entrambi il francese. Mi succede pure con gli altri di esprimermi nella stessa lingua: solo dopo mi viene in mente che non mi capiscono. Nello spogliatoio parlano soprattutto i più anziani: Ibra, Kjaer e il capitano, Romagnoli. Ho legato molto con Calhanoglu, siamo ...

