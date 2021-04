Covid nel Casertano, un altro contagio a scuola: alunni e docenti in quarantena (Di sabato 24 aprile 2021) Marcianise. Un altro positivo è emerso al plesso Pizzetti dell’istituto comprensivo Bosco di Marcianise, in provincia di Caserta. Covid nel Casertano, alunno positivo: compagni di classe e docenti in quarantena Come riporta Edizione Caserta, la notizia del contagio è stata appresa nella giornata di ieri. Per tale motivo la dirigente Michele Ambrosio ha disposto il ritorno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Marcianise. Unpositivo è emerso al plesso Pizzetti dell’istituto comprensivo Bosco di Marcianise, in provincia di Caserta.nel, alunno positivo: compagni di classe einCome riporta Edizione Caserta, la notizia delè stata appresa nella giornata di ieri. Per tale motivo la dirigente Michele Ambrosio ha disposto il ritorno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

