Basket femminile: Sassari espugna Broni ed è salva, costringe le biancoverdi al secondo turno di playout di Serie A1 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Colpo a sorpresa della Dinamo Sassari, che sbanca il Palaverde di Broni e conquista gara-3 del primo turno di playout di Serie A1 2020-2021. Le sarde, con il 65-73 di questo pomeriggio, si assicurano dunque il termine della loro stagione, mentre quella di Broni continuerà forzatamente nella Serie contro Battipaglia per evitare la retrocessione in Serie A2. Per le padrone di casa inutili i 20 punti di Anna Togliani e Taya Davis Reimer (con 13 rimbalzi), così come i 14 di Sara Madera; dall’altra parte, oltre ai “quasi” usuali 26 di Kennedy Burke, sono i 16 di Sierra Calhoun, i 15 di Michaela Fekete e i 12 di Giovanna Pertile a risultare decisivi. Primo quarto importante per Broni, con Orazzo a comandare subito le danze ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Colpo a sorpresa della Dinamo, che sbanca il Palaverde die conquista gara-3 del primodidiA1 2020-. Le sarde, con il 65-73 di questo pomeriggio, si assicurano dunque il termine della loro stagione, mentre quella dicontinuerà forzatamente nellacontro Battipaglia per evitare la retrocessione inA2. Per le padrone di casa inutili i 20 punti di Anna Togliani e Taya Davis Reimer (con 13 rimbalzi), così come i 14 di Sara Madera; dall’altra parte, oltre ai “quasi” usuali 26 di Kennedy Burke, sono i 16 di Sierra Calhoun, i 15 di Michaela Fekete e i 12 di Giovanna Pertile a risultare decisivi. Primo quarto importante per, con Orazzo a comandare subito le danze ...

