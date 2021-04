Bari, arrestati per corruzione il gip De Benedictis e un avvocato. “Mazzette in cambio di provvedimenti favorevoli a mafiosi” (Di sabato 24 aprile 2021) arrestati con l’accusa di corruzione. È un terremoto negli ambienti giudiziari pugliesi la notizia dell’arresto del gip del tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e dell’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, scattati stamattina su richiesta della Dda. Il gip di Lecce ha disposto per entrambi il carcere: i due sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell’avvocato Chiariello. De Benedictis, che ha 58 anni, nei giorni scorsi aveva presentato richiesta di dimissioni dalla magistratura suscitando non poco clamore sulla stampa locale, dal momento che è ancora lontano dalla pensione. Stando a quanto emerso dalle indagini, il legale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021)con l’accusa di. È un terremoto negli ambienti giudiziari pugliesi la notizia dell’arresto del gip del tribunale diGiuseppe Dee dell’penalista barese Giancarlo Chiariello, scattati stamattina su richiesta della Dda. Il gip di Lecce ha disposto per entrambi il carcere: i due sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emessodi scarcerazione in favore degli assistiti dell’Chiariello. De, che ha 58 anni, nei giorni scorsi aveva presentato richiesta di dimissioni dalla magistratura suscitando non poco clamore sulla stampa locale, dal momento che è ancora lontano dalla pensione. Stando a quanto emerso dalle indagini, il legale ...

