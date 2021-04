Tra Varese e Como sei escursioni e tre incontri per tornare alla normalità (Di venerdì 23 aprile 2021) Cinque parchi, tre appuntamenti digitali e sei escursioni guidate per conoscere gli aspetti storico-culturali del territorio che si estende tra Varese e Como, con lo scopo di riappropriarsi di un po’ di normalità. Il Parco Pineta di Appiano Gentile, insieme con il Bosco del Rugareto, il Parco del Medio Olona, il Parco della Valle del Lanza e il Parco sovracomunale Rile Tenore Olona, con la collaborazione di Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone un viaggio alla scoperta di quei luoghi che raccontano il desiderio e la capacità di superare momenti difficili: chiese votive erette per chiedere la fine di una pestilenza, spazi di ricovero per i malati e luoghi di protezione.Si apre lunedì 26 aprile per concludersi venerdì 1 ottobre il programma “Guerra, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 aprile 2021) Cinque parchi, tre appuntamenti digitali e seiguidate per conoscere gli aspetti storico-culturali del territorio che si estende tra, con lo scopo di riappropriarsi di un po’ di. Il Parco Pineta di Appiano Gentile, insieme con il Bosco del Rugareto, il Parco del Medio Olona, il Parco della Valle del Lanza e il Parco sovracomunale Rile Tenore Olona, con la collaborazione di Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone un viaggioscoperta di quei luoghi che raccontano il desiderio e la capacità di superare momenti difficili: chiese votive erette per chiedere la fine di una pestilenza, spazi di ricovero per i malati e luoghi di protezione.Si apre lunedì 26 aprile per concludersi venerdì 1 ottobre il programma “Guerra, ...

