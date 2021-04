Sinner | Con Tsitsipas sarà dura | ha molte armi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le parole di Jannikdopo aver battuto Rublev ed essere approdato in semifinale al torneo di Barcellona: domani se la vedrà con il greco

Le parole di Jannik dopo aver battuto Rublev ed essere approdato in semifinale al torneo di Barcellona: domani se la vedrà con il greco Tsitsipas... n.5 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, l'avversario di Jannik nella semifinale del 'Barcelona Open' di tennis. Nel suo quarto di finale il greco ha battuto con un doppio 6 - ... Altra importante vittoria per Jannik Sinner. Il 19enne tennista italiano ha battuto in due set (6-2, 7-6 al tie-break 8-6) il russo Andrey Rublev all'ATP di ...