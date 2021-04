(Di venerdì 23 aprile 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Continua la cavalcata di Janniknel “Barcelona Open Banc Sabadell”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.565.480 euro, in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della Catalogna. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 19 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone, ha sconfitto oggi, nei quarti di finale, il russo Andrey, terzo favorito del seeding e numero 7 del mondo, reduce dalla finale di Montecarlo (persa contro Tsitsipas), col punteggio di 6-2 7-6 (6), in poco più di un’ora e mezza gioco. L’azzurro ha annullato un set-point all’avversario nel tie-break del secondo set, sul punteggio di 6-5 in favore didomani, in semifinale, affronterà il vincente del match fra il greco ...

ItaliaTeam_it : SEMIFINALE! ? Jannik Sinner batte Andrey Rublev 6-2 7-6 nel torneo ATP 500 di Barcellona! RT #ItaliaTeam! ??… - Eurosport_IT : La partita perfetta di Jannik Sinner! L'azzurro batte Rublev in 2 set e si regala la semifinale a Barcellona! ????????… - Coninews : GRANDEEEEEEEE! ?? @janniksin batte Andrey Rublev 6-2 7-6 e vola in semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona! ??… - DirettaSicilia : Sinner batte Rublev e conquista le semifinali a Barcellona, - stefionice : RT @ItaliaTeam_it: SEMIFINALE! ? Jannik Sinner batte Andrey Rublev 6-2 7-6 nel torneo ATP 500 di Barcellona! RT #ItaliaTeam! ?? #BCNOpenB… -

Un grande Jannikin due set - 6 - 2 7 - 6 (6) in un'ora e 35 minuti - il russo Andrey Rublev e vola alla semifinale di Barcellona, la prima semifinale della carriera in un torneo su terra battuta. Una ...Domani in semifinalegiocherà contro il vincente della sfida tra il greco Tsitsipas e il canadese Auger - Aliassime. Dall'altra parte del tabellone c'è lo spagnolo Rafa Nadal , testa di serie ...BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Continua la cavalcata di Jannik Sinner nel "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.565.480 euro, in corso sulla terra rossa ...Jannik Sinner non si ferma più e con grande autorevolezza batte il n.7 del mondo Andrey Rublev nei quarti di finale dell’ATP di Barcellona (Spagna). Una prestazione di grande rilievo al cospetto di un ...