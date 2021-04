Silvia Piccini non ce l’ha fatta | la giovane ciclista è stata investita da una macchina durante un allenamento

Advertising

Di Andre Giove - 23/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp La 17enne, giovane promessa italiana delle due ruote, è deceduta all'ospedale di Udine dopo due giorni d'agonia. La ciclista italiana di 17 anni,, è deceduta in seguito a un ...Dopo due giorni di ricovero in ospedale, è morta la ciclista di 17 anni travolta da un'auto martedì mentre si allenava in provincia di Udine. Non ce l'ha fatta, la ciclista 17enne che martedì era stata investita da un'auto mentre si allenava sulla strada provinciale tra San Daniele a Rodeano , in provincia di Udine . La giovane era ricoverata ...La 17enne Silvia Piccini, giovane promessa italiana delle due ruote, è deceduta all’ospedale di Udine dopo due giorni d’agonia. La ciclista italiana di 17 anni, Silvia Piccini, è deceduta in seguito a ...Non ce l’ha fatta Silvia Piccini, la ragazza di 17 anni che nella giornata di martedì 20 aprile è stata travolta da un’auto lungo la strada che collega San Daniele del Friuli a Rodeano ...