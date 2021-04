Crotone ad un passo dalla Serie B, e Cosmi perde le staffe (Di venerdì 23 aprile 2021) Cosi l’allenatore del Crotone Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa, attaccando pubblicamente anche i telecronisti. Il Crotone si avvia, a meno di clamorosi ribaltoni verso la retrocessione in Serie B. Un’annata molto particolare per la squadra calabrese, che non ha saputo risalire la china nemmeno con il cambio di allenatore. L’addio di Giovanni Stroppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) Cosi l’allenatore delSerseha parlato in conferenza stampa, attaccando pubblicamente anche i telecronisti. Ilsi avvia, a meno di clamorosi ribaltoni verso la retrocessione inB. Un’annata molto particolare per la squadra calabrese, che non ha saputo risalire la china nemmeno con il cambio di allenatore. L’addio di Giovanni Stroppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Crotone passo Pagelle 32a giornata Serie A 2020/2021: stop Milan e Inter, ok Napoli Spettacolo tra Genoa e Benevento, Crotone ad un passo dalla B. Pagelle 32a giornata Serie A, le bocciate: Lazio voto 5 : Per l'orgoglio e il cuore messo nel finale meriterebbero la sufficienza, ma la ...

Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentatreesima giornata CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; ... Skorupski può prenderne più di uno Sorpresa: Skov Olsen ha il giusto passo per stupire Torino - ...

Seri A | Quagliarella abbatte il Crotone, la Samp passa di misura Zoom24.it Serie A, Parma-Crotone: l'amarezza di Roberto D'Aversa Contro la Juventus è arrivata una sconfitta, ma ora per il Parma di Roberto D’Aversa è già tempo di pensare alla prossima sfida, questa volta in casa contro il Crotone di Serse ... responsabilità di ...

Parma-Crotone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Lunghissima la lista degli indisponibili, da Kucka a Inglese, passando per Iacoponi, Gagliolo, Cyprien, Zirkzee e Nicolussi Caviglia. Parma-Crotone è in programma sabato alle 15:00 allo stadio ...

Spettacolo tra Genoa e Benevento,ad undalla B. Pagelle 32a giornata Serie A, le bocciate: Lazio voto 5 : Per l'orgoglio e il cuore messo nel finale meriterebbero la sufficienza, ma la ...(3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; ... Skorupski può prenderne più di uno Sorpresa: Skov Olsen ha il giustoper stupire Torino - ...Contro la Juventus è arrivata una sconfitta, ma ora per il Parma di Roberto D’Aversa è già tempo di pensare alla prossima sfida, questa volta in casa contro il Crotone di Serse ... responsabilità di ...Lunghissima la lista degli indisponibili, da Kucka a Inglese, passando per Iacoponi, Gagliolo, Cyprien, Zirkzee e Nicolussi Caviglia. Parma-Crotone è in programma sabato alle 15:00 allo stadio ...